Зеленский попытался поставить условие Трампу из-за РФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Нобелевскому комитету с письмом, в котором предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. В свою очередь, правительство Пакистана также рекомендовало кандидатуру Дональда Трампа на получение данной награды в 2026 году, отметив его роль в посредничестве при урегулировании конфликта с Индией. Сообщение об этом было опубликовано на официальной странице правительства Пакистана в социальной сети X, напоминает RT.