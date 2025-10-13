Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский попытался поставить условие Трампу из-за РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот сможет убедить Россию начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил портал «Новости. Live», ссылаясь на слова главы государства.

Зеленский сообщил о планах выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот сможет убедить Россию начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил портал «Новости. Live», ссылаясь на слова главы государства.

«Если он [Трамп] это сделает, я надеюсь, и дай Бог, чтобы он смог это сделать. Конечно, в таком случае мы его выдвинем [на Нобелевскую премию] и с гордостью поздравим», — заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что перемирие не всегда означает окончание вооруженного противостояния, однако оно станет значительным шагом к завершению конфликта. Как пишет портал, украинский лидер подчеркнул важность любых инициатив, которые могут приблизить мирные переговоры между сторонами. Он выразил надежду на то, что международное сообщество поддержит усилия по поиску дипломатического решения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Нобелевскому комитету с письмом, в котором предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. В свою очередь, правительство Пакистана также рекомендовало кандидатуру Дональда Трампа на получение данной награды в 2026 году, отметив его роль в посредничестве при урегулировании конфликта с Индией. Сообщение об этом было опубликовано на официальной странице правительства Пакистана в социальной сети X, напоминает RT.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше