ПВО сбила 37 дронов ВСУ над российскими регионами

В частности, 17 дронов были уничтожены над территорией Республики Крым, ещё 15 — над акваторией Чёрного моря. Кроме того, по одному и двум беспилотникам были сбиты соответственно над Белгородской и Курской областями, а также два аппарата — над Азовским морем.