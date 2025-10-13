ПВО сбила 37 дронов ВСУ над российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны в воскресенье вечером отразили масштабную атаку беспилотников, сбив 37 украинских дронов над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, атака была зафиксирована 12 октября в промежутке с 20:15 до 23:00 по московскому времени. В этот период дежурные расчёты ПВО успешно перехватили и уничтожили беспилотники самолётного типа в разных районах.
В частности, 17 дронов были уничтожены над территорией Республики Крым, ещё 15 — над акваторией Чёрного моря. Кроме того, по одному и двум беспилотникам были сбиты соответственно над Белгородской и Курской областями, а также два аппарата — над Азовским морем.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского дрона на автобус в донецкой Горловке ранения получили пять взрослых и один ребенок.