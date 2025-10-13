Фура с грузинским вином опрокинулась на трассе в Ставропольском крае

Фура, перевозившая грузинское вино, перевернулась в Железноводске Ставропольского края. Об этом стало известно в воскресенье, 12 октября.
В результате аварии кузов грузовика разлетелся на части, а десятки коробок с алкоголем оказались разбросаны по всей трассе.
Местные власти обратились к жителям с просьбой не поддаваться искушению и не заниматься мародерством, оставив вино на месте происшествия. На данный момент на трассе работают экстренные службы, передает Telegram-канал Shot.
На Оренбургском тракте под Казанью из грузовика с пивом, который ехал в сторону развязки на Боровое Матюшино, выпал незакрепленный груз. В результате фура покинула место происшествия, а на дороге образовалась пробка.
В августе в Челябинской области перевернулась фура, перевозившая лошадей. Авария произошла в районе города Сим на трассе М-5. Фура перевернулась, кузов получил серьезные повреждения. В результате аварии большая часть лошадей погибла от травм либо сразу, либо после ДТП.