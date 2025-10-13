Ричмонд
Пожар разгорелся на нефтебазе в Феодосии после атаки БПЛА

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Феодосии. В результате нападения на объекте возникло возгорание. Об этом стало известно в понедельник, 13 октября.

По предварительным данным, силами ПВО было сбито более 20 беспилотных летательных аппаратов. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Все необходимые службы уже работают на месте происшествия.

Аксенов в своем Telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

12 октября стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 37 БПЛА самолетного типа в период с 20:15 до 23:00 по московскому времени.

