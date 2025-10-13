Трамп счел конфликт на Украине разрешимым благодаря способностям Путина

Трамп уверен, что Путин сможет урегулировать конфликт на Украине.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в способности российского лидера Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил американский лидер.
«Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует. Но мы все равно будем действовать. А если он не урегулирует — для него это плохо кончится», — заявил Трамп на встрече с журналистами.
В ходе беседы Трамп не уточнил, какие меры США готовы предпринять в случае отсутствия прогресса со стороны Москвы. Он также не назвал возможные условия достижения мира на украинской территории, отметив лишь, что ситуация остается напряженной и требует внимания мирового сообщества.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял о своем разочаровании в российском лидере из-за сложностей с урегулированием украинского конфликта, хотя и отмечал, что хорошо ладит с ним. Американский лидер также говорил, что изначально считал украинский кризис одной из самых простых международных проблем для решения, но позже признал его более сложным, чем ситуация на Ближнем Востоке. Несмотря на это, он выражал уверенность в возможности решения проблемы, предупреждая о возможных негативных последствиях в противном случае.