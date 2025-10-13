Трамп счел конфликт на Украине разрешимым благодаря способностям Путина

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о своем разочаровании в российском лидере из-за сложностей с урегулированием украинского конфликта, хотя и отмечал, что хорошо ладит с ним. Американский лидер также говорил, что изначально считал украинский кризис одной из самых простых международных проблем для решения, но позже признал его более сложным, чем ситуация на Ближнем Востоке. Несмотря на это, он выражал уверенность в возможности решения проблемы, предупреждая о возможных негативных последствиях в противном случае.