В Ростовской области два человека получили ранения при атаке БПЛА на дом

На территории Ростовской области объявили воздушную тревогу. Беспилотники ВСУ массированно атакуют регион. В результате падения фрагментов дрона на жилой дом в Белой Калитве двое жильцов получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он отметил, что БПЛА упал в Белой Калитве. Повреждения получил частный дом. Атака дронов произошла около полуночи 13 октября.
«Осколочные ранения получили два человека. Прибывшая на место бригада скорой оказывает им первую медицинскую помощь. Расчеты пожарных тушат огонь», — сказано в сообщении.
Кроме того, в ночь на 13 октября атаку дронов отражают в Крыму. Один из них ударил по нефтебазе в Феодосии. Начался пожар. К месту инцидента прибыли сотрудники спецслужб.