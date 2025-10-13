Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА упал на частный дом в Ростовской области

В Белой Калитве Ростовской области беспилотный летательный аппарат упал на частный жилой дом. В результате инцидента пострадали два человека, а в строении начался пожар. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Белой Калитве беспилотник врезался в жилой дом (архивное фото).

В Белой Калитве Ростовской области беспилотный летательный аппарат упал на частный жилой дом. В результате инцидента пострадали два человека, а в строении начался пожар. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что на месте работают экстренные службы. Прибывшая на место бригада скорой помощи оказывает пострадавшим первую медицинскую помощь, а пожарные расчеты занимаются тушением огня. В целом в области идет отражение воздушной атаки, информация о последствиях уточняется.

Это не первый подобный инцидент в регионе: ранее, 24 сентября 2025 года, в Ростовской области уже были уничтожены украинские беспилотники в двух районах, что привело к повреждению двора частного дома и его фасада, а также разбитым окнам в другом доме. Тогда возгорание во дворе было оперативно потушено.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше