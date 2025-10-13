Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали в Ростовской области при падении БПЛА на жилой дом

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в понедельник, 13 октября, сообщил, что в регионе ведется отражение воздушной атаки. В городе Белая Калитва два мирных жителя получили ранения в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в понедельник, 13 октября, сообщил, что в регионе ведется отражение воздушной атаки. В городе Белая Калитва два мирных жителя получили ранения в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом.

Инцидент произошел около полуночи. По предварительной информации, беспилотник упал на дом, что привело к разрушению крыши и возгоранию строения. Два человека получили осколочные ранения. Бригада скорой помощи уже находится на месте и оказывает пострадавшим первую медицинскую помощь, а пожарные расчеты занимаются ликвидацией возгорания.

— Информация о последствиях атаки уточняется, — говорится в сообщении.

12 октября стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 37 БПЛА самолетного типа в период с 20:15 до 23:00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше