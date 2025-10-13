Два человека пострадали в Ростовской области при падении БПЛА на жилой дом

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в понедельник, 13 октября, сообщил, что в регионе ведется отражение воздушной атаки. В городе Белая Калитва два мирных жителя получили ранения в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом.
Инцидент произошел около полуночи. По предварительной информации, беспилотник упал на дом, что привело к разрушению крыши и возгоранию строения. Два человека получили осколочные ранения. Бригада скорой помощи уже находится на месте и оказывает пострадавшим первую медицинскую помощь, а пожарные расчеты занимаются ликвидацией возгорания.
— Информация о последствиях атаки уточняется, — говорится в сообщении.
12 октября стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 37 БПЛА самолетного типа в период с 20:15 до 23:00 по московскому времени.