Трамп провел «хороший» разговор с Зеленским об оружии для Украины

Согласно экспертным оценкам, значительная часть южных регионов России, включая Ставропольский край, Астраханскую область, Севастополь и Ростов-на-Дону, находится в пределах досягаемости крылатых ракет Tomahawk. Помимо южных территорий, под потенциальным ударом могут оказаться приграничные области, такие как Курская, Белгородская, Воронежская и Брянская. Зоны поражения также включает в себя Центральный федеральный округ (Московская область), а также крупные промышленные и культурные центры, такие как Нижний Новгород, Ярославль, Пенза, Самара, Казань и Санкт-Петербург.