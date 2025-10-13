Трамп предположил, как он будет говорить с Путиным об отправке Tomahawk Украине

«Возможно, я поговорю с ним, с Путиным. Возможно, я скажу: послушай, если этот конфликт не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — цитирует Трампа РИА Новости. Он добавил, что решение о поставках ракет будет напрямую зависеть от хода переговоров.