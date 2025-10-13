На Украине избили священника и студентов духовного училища УПЦ

В западной части Украины произошёл инцидент во время опечатывания Успенского кафедрального собора Владимир-Волынской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По данным Союза православных журналистов, неизвестные напали на нескольких человек, присутствовавших при этом событии.