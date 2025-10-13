На Украине избили священника и студентов духовного училища УПЦ

В западной части Украины произошёл инцидент во время опечатывания Успенского кафедрального собора Владимир-Волынской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По данным Союза православных журналистов, неизвестные напали на нескольких человек, присутствовавших при этом событии.
Как сообщается, пострадали священнослужитель и несколько студентов духовного училища, расположенного на территории храма. Нападение произошло в момент, когда верующие пытались воспрепятствовать изъятию собора.
По информации источника, у одного из клириков медики зафиксировали ушибы мягких тканей лица и бедра. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее представители так называемой Православной церкви Украины ворвались в храм УПЦ в населённом пункте Потиевка, находящемся в Житомирской области.