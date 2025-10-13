Военэксперт Кнутов раскрыл, что Путин подразумевал под новым мощным оружием

По информации Кнутова, главной особенностью ракеты является неограниченная дальность полета — до 20 тысяч километров, что позволяет обходить любые зоны противовоздушной обороны. Эксперт также обратил внимание на потенциальные риски: ядерная энергоустановка может стать источником радиоактивного заражения в случае аварии или поражения ракеты. Кроме того, Кнутов допустил, что Путин мог говорить и о других новейших разработках — совершенствовании гиперзвукового блока «Авангард» или о боевых лазерах, например, комплексах «Пересвет» и «Посох».