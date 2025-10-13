Вулкан на Камчатке проявил активность: жителей предупредили об опасности

На Камчатке снова разбушевался вулкан. Активность Ключевского зафиксировали ночью (в 00:30 по Москве) 13 октября. Он выбросил пепел на высоту семь километров. Об этом в Telegram-канале уведомила группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.