Вулкан на Камчатке проявил активность: жителей предупредили об опасности

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту семь километров.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке снова разбушевался вулкан. Активность Ключевского зафиксировали ночью (в 00:30 по Москве) 13 октября. Он выбросил пепел на высоту семь километров. Об этом в Telegram-канале уведомила группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

В сообщении предупредили об опасности для местных и международных авиаперевозок. Ученые оповестили, что следят за развитием ситуации. На данный момент шлейф пепла протянулся на 33 километра в юго-западном направлении.

«В 09.30 по камчатскому времени эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на семь километров над уровнем моря», — говорится в материале.

Природные катаклизмы обрушились также на Мексику. Страну охватили сильные проливные дожди. Погибло уже, по обновленным данным, не менее 40 человек.