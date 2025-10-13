Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь афтершоков магнитудой до 4,8 зафиксировали за сутки на Камчатке

За прошедшие сутки на Камчатке зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 4,8. В населённых пунктах почувствовали один подземный толчок. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

«За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. В населённых пунктах подземный толчок ощущался один раз силой до трёх баллов», — проинформировали спасатели в Telegram-канале.

Кроме этого очередной пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Ключевском. Он составил до семи километров над уровнем моря. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщила в своем Telegram-канале, что выброс произошёл в 09:30 по камчатскому времени (00:30 мск).

Днём ранее у берегов полуострова зарегистрировали 10 афтершоков магнитудой до 6,1. В населённых пунктах ощущался лишь один из этих подземных толчков.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше