Семь афтершоков магнитудой до 4,8 зафиксировали за сутки на Камчатке

Кроме этого очередной пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Ключевском. Он составил до семи километров над уровнем моря. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщила в своем Telegram-канале, что выброс произошёл в 09:30 по камчатскому времени (00:30 мск).