Пожар в Алчевске ЛНР унес жизни двух жильцов многоэтажного дома

В Алчевске ЛНР в многоэтажном доме обрушились квартиры на двух этажах из-за пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Луганской Народной Республике ночью 13 октября произошло ЧП. В Алчевске в многоэтажном доме обрушились квартиры на двух этажах. Это случилось вследствие пожара. Такими сведениями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по ЛНР.

Утверждается, что в результате пожара два человека погибли. Всех жильцов дома экстренно эвакуируют. Об общем количестве пострадавших информации не поступало. Причины инцидента также пока не известны.

«В результате возгорания в многоэтажном доме в Алчевске частично обрушились квартиры на двух этажах», — оповестили в МЧС.

Пожар также начался на нефтебазе в Крыму. Его спровоцировали удары украинских БПЛА. Над Феодосией сбили около 20 дронов. К месту инцидента прибыли сотрудники спецслужб.

