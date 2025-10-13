В Алчевске при обрушении в многоквартирном доме погибли два человека

«В Алчевске продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в многоэтажном жилом доме. В 00:03 в экстренные службы поступило сообщение о происшествии в девятиэтажном доме, расположенном на улице Гмыри. В ходе проведения аварийно-спасательных мероприятий были обнаружены тела двух погибших, их личности устанавливаются», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.