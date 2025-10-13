Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина нанесла своему знакомому ножевое ранение в городском округе Люберцы

Женщина нанесла своему знакомому ножевое ранение в городском округе Люберцы, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России “Люберецкое” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1974 года рождения. По предварительной информации, в квартире одного из домов, расположенных в пос. Октябрьский на ул. Первомайская, между мужчиной и женщиной произошёл конфликт, в ходе которого она нанесла оппоненту ножевое ранение», — говорится в сообщении.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в совершении преступления была установлена и доставлена в территориальный отдел. Ей оказалась местная жительница 1973 года рождения. В отношении злоумышленницы следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Фигурантка задержана в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.