Женщина нанесла своему знакомому ножевое ранение в городском округе Люберцы

«В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России “Люберецкое” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1974 года рождения. По предварительной информации, в квартире одного из домов, расположенных в пос. Октябрьский на ул. Первомайская, между мужчиной и женщиной произошёл конфликт, в ходе которого она нанесла оппоненту ножевое ранение», — говорится в сообщении.