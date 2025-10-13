Женщина нанесла своему знакомому ножевое ранение в городском округе Люберцы

«В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России “Люберецкое” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1974 года рождения. По предварительной информации, в квартире одного из домов, расположенных в пос. Октябрьский на ул. Первомайская, между мужчиной и женщиной произошёл конфликт, в ходе которого она нанесла оппоненту ножевое ранение», — говорится в сообщении.
В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в совершении преступления была установлена и доставлена в территориальный отдел. Ей оказалась местная жительница 1973 года рождения. В отношении злоумышленницы следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Фигурантка задержана в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.