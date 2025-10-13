Два человека погибли при крушении самолета в штате Техас

Два человека погибли при крушении самолета Beech C90 King Air, который рухнул в американском штате Техас. Самолет принадлежал компании Mobile EHR, специализирующейся на разработке программного обеспечения для здравоохранения. Воздушное судно врезалось в несколько грузовиков, после чего последовали взрыв и сильный пожар, сообщает телеканал Fox 4.