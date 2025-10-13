Два человека погибли во время пожара в многоквартирном доме в Алчевске ЛНР

В Алчевске Луганской Народной Республики в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека. Возгорание произошло в многоэтажном здании, где частично обрушились квартиры на двух этажах. Спасатели продолжают эвакуацию жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.