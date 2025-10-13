Профессор Дизен: Скандинавия превращается в фронт против РФ

Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия официально стала 31-м членом организации в апреле 2023 года, а Швеция присоединилась к альянсу в марте 2024 года. Две недели назад президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» охарактеризовал вступление Финляндии и Швеции в НАТО как ошибочное решение. В ответ Россия создаст полноценную военную группировку на северо-западных рубежах страны, граничащих с Финляндией.