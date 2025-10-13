Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело мужчины и искореженный автомобиль нашли возле Охотского моря

Тело мужчины нашли у искореженной машины на берегу Охотского моря.

Источник: Комсомольская правда

На острове Итуруп произошло происшествие: на берегу обнаружены тело мужчины и, на расстоянии около километра, искорёженный автомобиль. Данные об этом опубликованы в Telegram-канале регионального СУ СК.

«В Курильске проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины», — следует из сообщения.

Согласно сообщению, 12 октября в районе Белых скал на острове Итуруп был обнаружен автомобиль со следами механических повреждений, а на расстоянии одного километра от него — тело мужчины.

Напомним, что следствие начало проверку после обнаружения на берегу Охотского моря тела 65-летнего мужчины с признаками утопления. Рассматривается версия о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Кроме этого, следствие выясняет детали произошедшего, а эксперты установливают причину смерти.

Накануне пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области сообщила, что 11 октября в водоеме близ села Михайловское было обнаружено тело мужчины.