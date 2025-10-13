Пропавшего в море на катере жителя Владивостока ищут уже неделю

Отмечается, что 42-летний Андрей Варченко был на катере Yamaha без бортовой надписи с двумя моторами, покрытыми бордовыми чехлами. При себе имел спасательные жилеты и гидрокостюмы. Сам мужчина — плотного телосложения, рост 180 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Был одет в темную кофту, темно-синие джинсы.