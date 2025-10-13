Пропавшего в море на катере жителя Владивостока ищут уже неделю

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября — РИА Новости. Волонтеры ищут жителя Владивостока, который вышел в море на катере и пропал 7 октября, сообщает поисковая организация «Примпоиск».
Как уточнил РИА Новости представитель «Примпоиска», по информации от родственников, сигнал телефона мужчины в последний раз был зафиксирован в районе Посьета — поселка в Хасанском округе на юге Приморья.
«Седьмого октября вышел в море из адреса улица Приморская, 8, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 42-летний Андрей Варченко был на катере Yamaha без бортовой надписи с двумя моторами, покрытыми бордовыми чехлами. При себе имел спасательные жилеты и гидрокостюмы. Сам мужчина — плотного телосложения, рост 180 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Был одет в темную кофту, темно-синие джинсы.
За информацию о пропавшем объявлено вознаграждение. Волонтеры просят всех, кто знает, где находится мужчина, обратиться в полицию или в «Примпоиск».