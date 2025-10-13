Ричмонд
Раскрыта мошенническая схема с использованием Telegram-ботов

Министерство внутренних дел России объявило о выявлении новой схемы мошенничества, связанной с использованием ботов в мессенджере Telegram.

Источник: ДЕЙТА

Для совершения мошенничеств в сфере инвестиций применяются Telegram-боты, сообщает ИА DEITA.RU.

По информации МВД, злоумышленники через рекламные кампании и методы социальной инженерии убеждают россиян в существовании автоматизированных методов инвестирования.

После этого жертвам присылают ссылки на специально созданных Telegram-ботов, которые имитируют процессы торгов криптовалютой и ценными бумагами, демонстрируя фиктивный рост доходности. Это побуждает потерпевших вкладывать всё большие суммы денег, в том числе за счёт кредитов, пишет ТАСС.

В целях защиты от подобных мошенничеств МВД советует не переходить по сомнительным ссылкам, полученным по электронной почте, SMS или через мессенджеры, без предварительной проверки их подлинности. Проверить ссылку можно через официальные сайты соответствующих организаций.