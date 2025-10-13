Сотни россиян столкнулись с угрозой депортации в соседней стране

«Насильственная депортация и высылки могут начаться уже в ноябре. Власти Латвии воспринимают этих людей как граждан второго сорта и игнорируют тот факт, что среди них находятся представители социально уязвимых групп, в частности пенсионеры, которых таким образом лишают вида на жительство. В подобных случаях приезжают соответствующие службы, дают человеку примерно час на сборы, после чего доставляют его к границе», — рассказала Сохина «Известиям».