Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии

Силы противовоздушной обороны сумели сбить более 20 вражеских дронов, атаковавших Крым.

Источник: Аргументы и факты

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, что привело к возгоранию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, подчеркнув, что, по предварительным данным, пострадавших нет, а на месте происшествия уже работают все экстренные службы.

Аксенов уточнил, что силы противовоздушной обороны сумели сбить более 20 вражеских дронов, атаковавших регион. По его словам, ситуация находится под контролем, а пожарные подразделения продолжают ликвидацию последствий возгорания.

Советник главы Крыма Олег Крючков, в свою очередь, обратился к жителям полуострова с просьбой ориентироваться исключительно на официальную информацию, поскольку в социальных сетях распространяется множество неподтвержденных сообщений и слухов.

Ранее российские средства противовоздушной обороны в воскресенье вечером отразили масштабную атаку беспилотников, сбив 37 украинских дронов над регионами страны.

