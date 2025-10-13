Глава МИДа Казахстана выразил соболезнования министру иностранных дел Катара

Как сообщили в МИДе, Кошербаев выразил соболезнования главе катарского МИД в связи с гибелью сотрудников Канцелярии Эмира Катара в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи города Шарм-эш-Шейх.
«В письме он отметил вклад погибших в дело мира и стабильности, а также подчеркнул, что Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Катаром», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне стало известно, что в Египте в результате ДТП погибли три члена сопровождавшей премьер-министра Катара делегации, участвовавшей в переговорах по ситуации в Газе. Еще трое получили ранения и были доставлены в реанимацию Международного госпиталя Шарм-эш-Шейха.