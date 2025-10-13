Ричмонд
Глава МИДа Казахстана выразил соболезнования министру иностранных дел Катара

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев направил письмо с соболезнованиями своему катарскому коллеге шейху Мухаммеду бен Абдулрахману Аль Тани, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: МИД РК

Как сообщили в МИДе, Кошербаев выразил соболезнования главе катарского МИД в связи с гибелью сотрудников Канцелярии Эмира Катара в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи города Шарм-эш-Шейх.

«В письме он отметил вклад погибших в дело мира и стабильности, а также подчеркнул, что Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Катаром», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что в Египте в результате ДТП погибли три члена сопровождавшей премьер-министра Катара делегации, участвовавшей в переговорах по ситуации в Газе. Еще трое получили ранения и были доставлены в реанимацию Международного госпиталя Шарм-эш-Шейха.