В Техасе два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал CBS со ссылкой на пожарных.

Источник: © РИА Новости

Ранее телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города сообщал, что самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт. Газета New York Times писала, что речь идет о легкомоторном самолете Beech King Air C90.

«Два человека погибли в результате падения самолета», — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на пожарное управление Форт-Уэрт.

В результате падения самолет загорелся, однако позднее пламя удалось взять под контроль. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ведет расследование произошедшего.