В Техасе два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Ранее телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города сообщал, что самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт. Газета New York Times писала, что речь идет о легкомоторном самолете Beech King Air C90.
«Два человека погибли в результате падения самолета», — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на пожарное управление Форт-Уэрт.
В результате падения самолет загорелся, однако позднее пламя удалось взять под контроль. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ведет расследование произошедшего.