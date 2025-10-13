В Хабаровске водитель погиб в ДТП со столбом

В Хабаровске в районе остановки «Питомник» автомобиль врезался в столб, водитель погиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло накануне, 12 октября, на Карла Маркса, 166, из-за него возникла большая и длительная пробка.
— 32-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corona, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.
