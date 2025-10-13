Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске водитель погиб в ДТП со столбом

Авария произошла у остановки «Питомник» и собрала большую пробку.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске в районе остановки «Питомник» автомобиль врезался в столб, водитель погиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло накануне, 12 октября, на Карла Маркса, 166, из-за него возникла большая и длительная пробка.

— 32-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corona, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

Напомним, ранее в Хабаровске водитель разбил четыре чужих автомобиля при попытке объехать голубя.