В Хабаровске водитель погиб в ДТП со столбом

— 32-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corona, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.