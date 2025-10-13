Пеплопад ожидают на Камчатке после выброса на вулкане Ключевской

«На Камчатке возможно выпадение пепла в населённых пунктах», — проинформировало МЧС.
В ведомстве уточнили, что пепловый шлейф движется в юго-западном направлении. Спасатели отметили, что на его пути расположены населённые пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов.
Кроме того, продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителям и туристам региона настоятельно советуют не приближаться к исполинам.
Ранее Life.ru сообщал, что за сутки на Камчатке зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 4,8. Из них один подземный толчок почувствовали жители населённых пунктов.
