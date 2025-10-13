Ричмонд
Пеплопад ожидают на Камчатке после выброса на вулкане Ключевской

На вулкане Ключевском произошёл выброс пепла на высоту до семи километров. Это событие создало угрозу пеплопадов для нескольких населённых пунктов Камчатки, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

«На Камчатке возможно выпадение пепла в населённых пунктах», — проинформировало МЧС.

В ведомстве уточнили, что пепловый шлейф движется в юго-западном направлении. Спасатели отметили, что на его пути расположены населённые пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов.

Кроме того, продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителям и туристам региона настоятельно советуют не приближаться к исполинам.

Ранее Life.ru сообщал, что за сутки на Камчатке зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 4,8. Из них один подземный толчок почувствовали жители населённых пунктов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше