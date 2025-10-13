В Хабаровске полиция проводит проверку после нападения на девочку возле магазина

В Хабаровске полиция начала проверку по факту нападения на несовершеннолетнюю девочку в Индустриальном районе. Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы после того, как неизвестный мужчина причинил их дочери телесные повреждения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительной информации, инцидент произошел около одного из магазинов. Девочка остановилась, чтобы погладить привязанную собаку. В этот момент проходивший мимо мужчина начал оскорблять ребенка, а затем толкнул ее.
Запись произошедшего попала в социальные сети, что вызвало широкий общественный резонанс. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося и личность предполагаемого злоумышленника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. При наличии оснований мужчину привлекут к ответственности.