В Хабаровске полиция проводит проверку после нападения на девочку возле магазина

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полиция начала проверку по факту нападения на несовершеннолетнюю девочку в Индустриальном районе. Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы после того, как неизвестный мужчина причинил их дочери телесные повреждения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительной информации, инцидент произошел около одного из магазинов. Девочка остановилась, чтобы погладить привязанную собаку. В этот момент проходивший мимо мужчина начал оскорблять ребенка, а затем толкнул ее.

Запись произошедшего попала в социальные сети, что вызвало широкий общественный резонанс. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося и личность предполагаемого злоумышленника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. При наличии оснований мужчину привлекут к ответственности.