В Хабаровске полиция проводит проверку после нападения на девочку возле магазина

В Хабаровске полиция начала проверку по факту нападения на несовершеннолетнюю девочку в Индустриальном районе. Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы после того, как неизвестный мужчина причинил их дочери телесные повреждения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.