Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14-летний подросток зарезал двух девушек в Иркутской области

В городе Шелехове Иркутской области подросток подозревается в убийстве двух человек.

Источник: Следственный комитет РФ

По информации следствия, 14-летний парень во время ссоры со своей знакомой нанес ей несколько ударов ножом. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

На шум из своей квартиры вышла соседка. Когда она попыталась помочь раненой девушке, подросток напал на нее тоже. Обе пострадавшие позже скончались в больнице от полученных травм.

«Задержал юношу мужчина, который выбежал из квартиры. Как выяснила прибывшая на место следственно-оперативная группа, указанные действия юноша совершил на почве ревности», — сказали в полиции.

Следователи проводят необходимые мероприятия и решают, какую меру пресечения к нему применить. Уголовное дело уже возбуждено.