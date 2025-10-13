14-летний подросток зарезал двух девушек в Иркутской области

По информации следствия, 14-летний парень во время ссоры со своей знакомой нанес ей несколько ударов ножом. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
На шум из своей квартиры вышла соседка. Когда она попыталась помочь раненой девушке, подросток напал на нее тоже. Обе пострадавшие позже скончались в больнице от полученных травм.
«Задержал юношу мужчина, который выбежал из квартиры. Как выяснила прибывшая на место следственно-оперативная группа, указанные действия юноша совершил на почве ревности», — сказали в полиции.
Следователи проводят необходимые мероприятия и решают, какую меру пресечения к нему применить. Уголовное дело уже возбуждено.