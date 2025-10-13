Аналитик Уотсон: Запад формирует новые угрозы для РФ

Уотсон считает, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время.
Запад формирует новые вызовы для России сразу в нескольких регионах, заявил аналитик Алан Уотсон в социальной сети Х. По его словам, напряженность растет в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе, а также в Молдавии и Румынии, где отмечается усиление военного присутствия НАТО. Об этом сообщил сам Уотсон в личном аккаунте.
«Не ждите, что конфликт (на Украине — прим. URA.RU) закончится в 2025 году. Нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в Румынии, где НАТО строит крупную авиабазу. Россия знает, что война только началась», — написал Уотсон.
Скандинавские государства и Финляндия формируют новую линию противостояния с Российской Федерацией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, ситуация в регионе существенно изменилась после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Как отмечает эксперт, на территории этих стран начали размещаться военные базы, что фактически превращает Скандинавию в обширный фронт против России и делает регион неким «северным аналогом Украины».