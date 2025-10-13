Аналитик Уотсон: Запад формирует новые угрозы для РФ

Запад формирует новые вызовы для России сразу в нескольких регионах, заявил аналитик Алан Уотсон в социальной сети Х. По его словам, напряженность растет в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе, а также в Молдавии и Румынии, где отмечается усиление военного присутствия НАТО. Об этом сообщил сам Уотсон в личном аккаунте.