Два человека погибли при обрушении дома в Алчевске после пожара

В многоквартирном девятиэтажном доме по улице Гмыри в Алчевске Луганской Народной Республики произошел пожар, который привел к частичному обрушению здания. В результате происшествия погибли два человека. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЛНР.