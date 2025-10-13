Два человека погибли при обрушении дома в Алчевске после пожара

В многоквартирном девятиэтажном доме по улице Гмыри в Алчевске Луганской Народной Республики произошел пожар, который привел к частичному обрушению здания. В результате происшествия погибли два человека. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЛНР.
По информации МЧС, возгорание началось в квартире на седьмом этаже. Затем произошло частичное обрушение квартир на восьмом и девятом этажах, а также чердачного перекрытия и кровли. Жильцов дома экстренно эвакуировали.
На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух погибших. В настоящее время устанавливаются их личности. Причина пожара выясняется. В ликвидации последствий ЧС задействованы 20 специалистов и пять единиц спецтехники МЧС России, говорится в сообщении.
9 октября спасатели вытащили из охваченного огнем дома на улице Коненкова трех человек. Пожар возник в квартире на одиннадцатом этаже.