СК доложил подробности обрушения дома в Алчевске

«Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета России по ЛНР работают на месте происшествия в Алчевске. В многоэтажном доме по улице Гмыри произошло загорание на 7-м этаже, а также частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля», — сообщает ведомство у себя в telegram-канале.