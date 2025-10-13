СК доложил подробности обрушения дома в Алчевске

Следователи и криминалисты республиканского СК работают на месте происшествия в Алчевске.
Следователи республиканского СК работают на месте пожара и частичного обрушение многоэтажного дома в Алчевске в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Луганской Народной Республике.
«Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета России по ЛНР работают на месте происшествия в Алчевске. В многоэтажном доме по улице Гмыри произошло загорание на 7-м этаже, а также частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля», — сообщает ведомство у себя в telegram-канале.
Отмечается, что следователями организован весь комплекс необходимых мероприятий. Они направленны на установление всех обстоятельств, причин и условий трагедии в Алчевске.
Ранее в региональном МЧС сообщали, что во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Алчевске под завалами были обнаружены тела двух человек. Их личности устанавливаются.