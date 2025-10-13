Школьник в Шелехове зарезал двух женщин на лестничной клетке

«12 октября в Шелехове в подъезде жилого дома произошел конфликт между 14-летним подростком и его знакомой. В ходе ссоры юноша нанес девушке ножевые ранения. На шум вышла соседка, которая попыталась заступиться за пострадавшую, но также была ранена», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.