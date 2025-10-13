Школьник в Шелехове зарезал двух женщин на лестничной клетке

В Иркутской области школьник совершил двойное убийство в подъезде.
Вечером 12 октября в подъезде многоквартирного дома в Шелехове 14-летний школьник убил двух женщин — свою сверстницу и соседку — нанеся им ножевые ранения на лестничной площадке. Обе пострадавшие скончались в медицинском учреждении от полученных травм. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«12 октября в Шелехове в подъезде жилого дома произошел конфликт между 14-летним подростком и его знакомой. В ходе ссоры юноша нанес девушке ножевые ранения. На шум вышла соседка, которая попыталась заступиться за пострадавшую, но также была ранена», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
По факту двойного убийства следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее в Иркутской области уже фиксировались случаи нападения подростков с ножом: в городе Зима 14-летний школьник ранил одноклассника прямо на уроке, после чего также было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят расследования по обоим инцидентам.