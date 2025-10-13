Ричмонд
Школьник в Шелехове зарезал двух женщин на лестничной клетке

«12 октября в Шелехове в подъезде жилого дома произошел конфликт между 14-летним подростком и его знакомой. В ходе ссоры юноша нанес девушке ножевые ранения. На шум вышла соседка, которая попыталась заступиться за пострадавшую, но также была ранена», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

По факту двойного убийства следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Иркутской области уже фиксировались случаи нападения подростков с ножом: в городе Зима 14-летний школьник ранил одноклассника прямо на уроке, после чего также было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят расследования по обоим инцидентам.