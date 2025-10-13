Ричмонд
Ребенка спасли при пожаре на балконе в Хабаровске

Также в городе полностью сгорела частная баня.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки в Хабаровском крае не произошло крупных чрезвычайных ситуаций, однако пожарные подразделения выезжали на тушение 26 возгораний, восемь из которых случились в жилых домах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске произошло несколько заметных пожаров. На проспекте 60-летия Октября в двухэтажном нежилом деревянном доме огонь повредил внешнюю стену и часть первого этажа. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, и пожарные справились с огнем за полчаса.

На этом же проспекте в другом подобном здании выгорели комната и коридор на втором этаже. Здесь площадь пожара была меньше — 40 квадратных метров, и огнеборцы также потушили его за 30 минут.

На улице Верхнеудинской произошел тревожный инцидент: на балконе многоквартирного дома загорелись домашние вещи. Пожарным пришлось с помощью лестницы эвакуировать из квартиры семилетнего ребенка. Возгорание на площади всего один квадратный метр было ликвидировано за 20 минут.

Также в городе полностью сгорела частная баня на Алексеевской улице — огонь уничтожил крышу и стену на площади 75 квадратных метров. На тушение потребовался час. Еще одно возгорание произошло в хозяйственной постройке на улице Антенной.

Самый крупный пожар случился на лесопилке на улице Зеленой, где в цехе по хранению опилок горели стены и кровля на площади 300 квадратных метров. Пожарные боролись с огнем 2,5 часа.

К счастью, во всех происшествиях обошлось без пострадавших. Причины возгораний устанавливают дознаватели МЧС.