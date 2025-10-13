Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комиссия по ЧС создана после взрыва в жилом доме Алчевска

В городе Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) сформирована Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Решение принято после ночного взрыва в многоквартирном жилом доме на улице Гмыри. Об этом сообщила глава городского округа Алчевск Светлана Гребенькова.

На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.

В городе Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) сформирована Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Решение принято после ночного взрыва в многоквартирном жилом доме на улице Гмыри. Об этом сообщила глава городского округа Алчевск Светлана Гребенькова.

«Оперативные службы республики и сотрудники администрации продолжают работать на месте происшествия, чтобы своевременно реагировать и оказывать помощь жителям дома. Мною оперативно созвана Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий происшествий», — заявила Гребенькова в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Алчевске обрушились этажи многоэтажки, есть погибшие: онлайн-трансляция.

Ранее стало известно, что в доме на улице Гмыри произошел пожар и частичное обрушение конструкций, в результате чего погибли два человека. Жильцы были эвакуированы. По данным МЧС ЛНР, возгорание началось в квартире на седьмом этаже, после чего обрушились перекрытия верхних этажей и кровля здания.