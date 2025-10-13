Комиссия по ЧС создана после взрыва в жилом доме Алчевска

На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.
В городе Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) сформирована Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Решение принято после ночного взрыва в многоквартирном жилом доме на улице Гмыри. Об этом сообщила глава городского округа Алчевск Светлана Гребенькова.
«Оперативные службы республики и сотрудники администрации продолжают работать на месте происшествия, чтобы своевременно реагировать и оказывать помощь жителям дома. Мною оперативно созвана Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий происшествий», — заявила Гребенькова в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что в доме на улице Гмыри произошел пожар и частичное обрушение конструкций, в результате чего погибли два человека. Жильцы были эвакуированы. По данным МЧС ЛНР, возгорание началось в квартире на седьмом этаже, после чего обрушились перекрытия верхних этажей и кровля здания.