Комиссия по ЧС создана после взрыва в жилом доме Алчевска

Ранее стало известно, что в доме на улице Гмыри произошел пожар и частичное обрушение конструкций, в результате чего погибли два человека. Жильцы были эвакуированы. По данным МЧС ЛНР, возгорание началось в квартире на седьмом этаже, после чего обрушились перекрытия верхних этажей и кровля здания.