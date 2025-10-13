Режим ЧС введен в Алчевске ЛНР после взрыва в жилом доме

В Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва, который спровоцировал пожар в жилом многоквартирном доме и привёл к гибели двух человек. Об этом сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова в своём телеграм-канале.