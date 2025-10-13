Режим ЧС введен в Алчевске ЛНР после взрыва в жилом доме

В Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва, который спровоцировал пожар в жилом многоквартирном доме и привёл к гибели двух человек. Об этом сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова в своём телеграм-канале.
«В связи с произошедшим принято решение о введении режима ЧС в городе. Все городские службы переведены на усиленный режим работы», — отметила она.
В Алчевске Луганской Народной Республики после взрыва в жилом многоквартирном доме произошло возгорание, в результате которого погибли два человека. Жильцы были эвакуированы.
Гребенькова добавила, что выехала на место ЧП. Десять человек размещены в пунктах временного пребывания, остальные нашли приют у родственников. Создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по ЛНР, на месте работают следователи и криминалисты, ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин случившегося.