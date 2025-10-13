Пожар в многоквартирном доме Алчевска в ЛНР произошел после взрыва: что известно к этому часу

На место уже направлена спецтехника для разбора обрушенных конструкций. Кроме того, принято решение о выделении материалов для так называемого «закрытия теплового контура» — это позволит оперативно заделать выбитые окна и повреждения не только в пострадавшем доме, но и в соседних зданиях. Для полного контроля над ситуацией заседания Комиссии будут проходить не менее двух раз в сутки до полной ликвидации последствий.