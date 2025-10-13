В Алчевске в ЛНР ввели режим ЧС после взрыва и пожара в доме

По информации МЧС по региону, частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах.
Спасатели эвакуируют жителей дома. На месте обнаружены тела двух погибших, их личности еще не установили. Причина взрыва также неизвестна.
Пожар начался в результате взрыва в многоквартирном доме в Алчевске в ЛНР. После случившегося в городе ввели режим ЧС, сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова.
