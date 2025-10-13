Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алчевске в ЛНР ввели режим ЧС после взрыва и пожара в доме

Пожар начался в результате взрыва в многоквартирном доме в Алчевске в ЛНР. После случившегося в городе ввели режим ЧС, сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова.

Источник: РИА "Новости"

По информации МЧС по региону, частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах.

Спасатели эвакуируют жителей дома. На месте обнаружены тела двух погибших, их личности еще не установили. Причина взрыва также неизвестна.