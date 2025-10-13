Ричмонд
Режим ЧС введён после взрыва в жилом доме в Алчевске ЛНР

Стали известны последствия взрыва в жилом доме в Алчевске.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв в жилом доме Алчевска в ЛНР, повлекший за собой пожар и гибель двух человек, стал причиной для введения в городе режима чрезвычайной ситуации. Информация об этом опубликована главой муниципалитета Светланой Гребеньковой.

«Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы», — написала она в Telegram-канале.

Напомним, что в ночь на 13 октября на территории Луганской Народной Республики произошло чрезвычайное происшествие — городе Алчевске в многоквартирном жилом доме было зафиксировано обрушение конструкций на двух этажах.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинских дронов в Феодосии загорелась нефтебаза. Тогда сообщалось, что по предварительным данным, силами российской ПВО было сбито свыше 20 беспилотников противника.

