Прокуратура рассмотрит дело о покушении на Симоньян

Дело о покушении на Симоньян рассмотрит прокуратура.
В ближайший месяц в прокуратуру поступит дело о подготовке покушения главного редактора МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян. После этого дело поступит в суд, сообщил участник процесса.
«Срок содержания под стражей обвиняемых продлен до 7 ноября. До этого времени следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем и во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — цитирует собеседника РИА Новости.
Ранее обвиняемым по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак были предъявлены обвинения по статьям о публичных призывах к экстремизму, участии в террористической организации, разбое и хулиганстве, а также добавлена статья о возбуждении ненависти или вражды. По данным следствия, задержанные из неонацистской группировки «Параграф-88» действовали по заказу СБУ, за что им обещали по 1,5 млн рублей за каждое преступление. В октябре некоторые обвиняемые в подготовке покушения признали вину по статье о хулиганстве.