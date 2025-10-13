Пассажирский самолет столкнулся с микроавтобусом в Иркутске: началась проверка

Кроме того, о страшном авиапроисшествии 12 октября проинформировали журналисты штата Калифорния. На территории субъекта упал вертолёт, в котором находились два человека. Инцидент случился в дневное время на пляже в Хантингтон-Бич. 12 октября там проходил фестиваль автомобилей и дронов. Судя по кадрам, вертолёт пытался набрать высоту, однако начал крутиться вокруг своей оси и упал. Люди, находившиеся на борту, остались живы. При этом пострадали случайные прохожие. Три человека были госпитализированы с различными травмами.