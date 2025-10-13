Пассажирский самолет столкнулся с микроавтобусом в Иркутске: началась проверка

Самолет турецкой авиакомпании задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска. Пассажирский борт должен был проследовать в Шанхай. Однако рейс отменили из-за инцидента. Об этом подробно рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Происшествие случилось 12 октября. Самолет отбывал с места стоянки. При выруливании борт задел крылом микроавтобус. По имеющимся сведениям, никто из пассажиров не пострадал.
Известно, что на борту воздушного судна находилось десять человек. Из них четверо — члены экипажа. Люди, находящиеся в микроавтобусе, также не получили травм.
«Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с воздушным судном», — утверждается в сообщении.
Отмечается, что самолет принадлежит турецкой авиакомпании «Zafer air». В результате инцидента оказалось разбитым лобовое стекло микроавтобуса. Крыло самолета осталось целым.
Днем ранее под Липецком потерпел крушение самолет МиГ-31. Он выполнял учебно-тренировочное задание. Истребитель рухнул на землю. К счастью, оба члена экипажа успели катапультироваться. Они находятся в безопасности.
ЧП также произошло в Соединенных Штатах. В городе Форт-Уэрт потерпел крушение самолет. После резкого приземления на земле начался пожар. Инцидент произошел около аэропорта Хикс. Известно, что после крушения воздушного судна поблизости загорелись и автомобили. Их количество не называется. После крушения самолета рядом с дорогой поднялся черный столб дыма. Данных о пострадавших нет.
Кроме того, о страшном авиапроисшествии 12 октября проинформировали журналисты штата Калифорния. На территории субъекта упал вертолёт, в котором находились два человека. Инцидент случился в дневное время на пляже в Хантингтон-Бич. 12 октября там проходил фестиваль автомобилей и дронов. Судя по кадрам, вертолёт пытался набрать высоту, однако начал крутиться вокруг своей оси и упал. Люди, находившиеся на борту, остались живы. При этом пострадали случайные прохожие. Три человека были госпитализированы с различными травмами.