На дорогах Иркутска и района за неделю произошло 19 ДТП

В результате аварий пострадал 21 человек, среди них один ребенок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Минувшая неделя, с 6 по 12 октября, выдалась крайне неспокойной для водителей и пешеходов Иркутска и района. На дорогах произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал 21 человек, среди них один ребенок. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Среди наиболее частых инцидентов оказались: девять наездов на пешеходов, семь столкновений транспортных средств, а также два наезда на препятствие и один съезд с дороги, — уточнили в пресс-службе полиции.

Всего это семь дней было зарегистрировано 230 автоаварий, в которых получили повреждения 427 транспортных средств.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 82-летний пешеход в Усть-Илимске попал под колеса «Хендай Солярис» и погиб. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте вблизи «зебры».