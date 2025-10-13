На дорогах Иркутска и района за неделю произошло 19 ДТП

Минувшая неделя, с 6 по 12 октября, выдалась крайне неспокойной для водителей и пешеходов Иркутска и района. На дорогах произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал 21 человек, среди них один ребенок. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.