Режим ЧС ввели в Алчевске после взрыва и пожара в доме с двумя погибшими

В Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва, который вызвал пожар в многоквартирном доме и привёл к гибели двух человек. Об этом сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Взрыв в доме в Алчевске. © Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР.

«Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы», — отметила она.

В администрации уточнили, что взрыв спровоцировал возгорание в квартире на 7-м этаже. Кроме того, обрушились части квартир на 8-м и 9-м этажах, а также чердачное перекрытие и кровля. Причину взрыва пока не установили.

Напомним, в ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия пожарные обнаружили двоих погибших. Спасатели эвакуировали всех жильцов.

