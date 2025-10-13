Российскими силами противовоздушной обороны отражена атака украинских беспилотников в Ростовской области. В результате действий боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского пострадали два жителя Белой Калитвы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Ранения жители ростовского села получили из-за падения БПЛА на частный жилой дом, которое произошло около полуночи. В результате разрушилась крыша и начался пожар.
Находящиеся в доме люди получили осколочные ранения. Прибывшие на место ЧП врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь. Пожарные тушат огонь, заключил Юрий Слюсарь.
А несколько часов назад в результате атаки дронов на Шебекино в Белгородской области беспилотник попал в многоквартирный дом. Повреждения получили фасадная часть и остекление в двух квартирах. Взрыв второго дрона также привел к возгоранию одного автомобиля, а еще одна машина получила повреждения.
Еще один налет боевики Зеленского совершили минувшим днем на Горловку в Донецкой Народной Республике. Так, по словам мэра города Ивана Приходько, в результате атаки БПЛА украинских нацистов по автобусу в жилом массиве «Комсомолец» ранены пять мирных жителей населенного пункта. Позже градоначальник отметил, что число раненых мирных жителей в результате атаки ВСУ по городскому автобусу возросло до шести человек.
Кроме того, вооруженные формирования Украины вечером 11 октября ударили по торговому центру в Донецке, использовав для этого, предположительно, беспилотник «Лютый».
Также сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали 52 населенных пункта в 12 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 129 беспилотников и не менее 34 снарядов. Погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.
Между тем, российская сторона не устает напоминать, что ВС РФ не ставят своей целью атаки на мирное население. Поэтому в ходе спецоперации на территории Украины Россия не бьет по гражданским объектам.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также заявил, что российские военные не бьют по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных граждан, потому и продвигаются не так быстро, как многим хотелось бы.