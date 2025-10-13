ВСУ атаковали Ростовскую область: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что Киев атаковал 3 российских региона. Большая часть дронов была нацелена на приграничье. Наибольшее количество целей — по 15 беспилотников — уничтожено над территориями Белгородской и Брянской областей. Еще два украинских БПЛА были сбиты в небе над Смоленской областью.