ВСУ атаковали Ростовскую область: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

«Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — написал он в своем Telegram-канале.
На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи, которые оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
Сейчас пожарные работают над тушением огня. Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что Киев атаковал 3 российских региона. Большая часть дронов была нацелена на приграничье. Наибольшее количество целей — по 15 беспилотников — уничтожено над территориями Белгородской и Брянской областей. Еще два украинских БПЛА были сбиты в небе над Смоленской областью.