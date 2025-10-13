Ричмонд
ВСУ атаковали Ростовскую область: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

РОСТОВ, 13 октября, ФедералПресс. В городе Белая Калитва Ростовской области два мирных жителя получили ранения в результате падения на жилой дом беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — написал он в своем Telegram-канале.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи, которые оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Сейчас пожарные работают над тушением огня. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что Киев атаковал 3 российских региона. Большая часть дронов была нацелена на приграничье. Наибольшее количество целей — по 15 беспилотников — уничтожено над территориями Белгородской и Брянской областей. Еще два украинских БПЛА были сбиты в небе над Смоленской областью.

