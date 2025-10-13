Мужчина ушел на катере в море и пропал во Владивостоке

«07 октября 2025 года вышел в море на катере из адреса ул. Приморская, д. 8 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке, опубликованной в telegram-канале волонтеров. Ушел мужчина на катере Yamaha с двумя моторами, на борту не было надписи. Известно, что этот катер покрывается бордовыми чехлами. Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы и карие глаза.