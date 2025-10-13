Самолёт протаранил крылом маршрутку в аэропорту Иркутска

12 октября в аэропорту Иркутска воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании «Zafer air» при выруливании со стоянки концом крыла задело микроавтобус. Самолёт должен был вылететь в Шанхай. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Люди в микроавтобусе и пассажиры на борту воздушного судна не пострадали. Вылет рейса отменили. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности полетов.
Ранее агентство сообщало, что самолёт Airbus-321, который должен был лететь рейсом SU-1441 по маршруту Иркутск — Москва, вернулся на стоянку. Технические неисправности возникли при разгоне самолёта на взлётно-посадочной полосе.