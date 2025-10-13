Начались ядерные учения НАТО в Нидерландах

В учениях задействуют 2 тысячи военных и 71 самолет.
В Нидерландах начались ежегодные учения стран НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Информация об этом появилась в СМИ.
«Они пройдут в районе Северного моря на северо-западе Европы и продлятся две недели», — пишет RT. В мероприятиях примут участие 2 тысячи военных и 71 самолет из 14 стран-участниц.
Североатлантический альянс рассматривает возможность проведения военных учений вблизи российской границы. Речь идет о маневрах на «более отдаленных и неохраняемых участках» границы. Союзники альянса также обсуждают «решительные ответные меры», включая размещение боевых беспилотников вдоль границы с Россией и смягчение ограничений для пилотов, патрулирующих восточный фланг.